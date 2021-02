¡Y todo por la vacuna! Aylin Mujica responde a 'Pepillo' Origel; afirma que fue la tercera en discordia entre Paulina Rubio y Ricardo Bofill

CIUDAD DE MÉXICO.- Aylin Mujica dio réplica a la pregunta que hizo Juan José Origel en su cuenta de Instagram, luego de que la actriz cuestionara al periodista por haberse vacunado contra la Covid-19 en Estados Unidos.

Después de que Origel le preguntará a Mujica: ¿ya se te olvidó cómo llegaste a MEXICO??? Porque a mí no”, Aylin contestó: “¿cómo olvidar cómo llegué a México?, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días de mi vida a salir a luchar la comida y sacar adelante a mis hijos, no se me puede olvidar”.

Con la voz entrecortada, la ahora conductora del programa Suelta la Sopa agregó:

“Por otra parte, tú lo sabes muy bien, porque desde el año 94 viste cómo trabajaba, como tenía dinero y tenía que decidir si iba a un casting o me comía una torta, pasé mucha hambre, dormí en un banco en un parque, y no me fue nada fácil, y una de las personas que creyó en mí y que me apoyó Pepillo Origel, no fue precisamente tu persona, fue la señora Florinda Meza, a la cual le estoy eternamente agradecida”.

De la misma manera, la cubana puntualizó: “todo lo que he ganado en mi carrera ha sido por el esfuerzo, por mi tenacidad y por mi entrega, con mucha perseverancia, con muchísimo sacrificio de estar separada de mi familia y de mis hijos y tú lo sabes”.

Para finalizar con el tema, Aylin Mujica pidió a Origel que él explicara su propia interrogante porque no sabía realmente a qué se refería.

Por su parte, Juan José empleó su cuenta de Instagram para colocar algunos recortes de periódico donde se menciona que en su momento Aylin fue la tercera en discordia del compromiso amoroso entre Paulina Rubio y Ricardo Bofill, ex esposo de Chabeli Iglesias (hija de Julio Iglesias).