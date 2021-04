Ximena Sariñana recuerda como surgió el "Cashi shin querer" y su amistad con Miguel Bosé

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos años Miguel Bosé relanzó algunas de sus canciones más exitosas entre ellas “Aire soy”, la cual canta a dueto con Ximena Sariñana. Sin duda, la nueva versión del tema tuvo mucho éxito, además que llamó la atención debido a que en una parte de la canción la cantante menciona la frase: “Cashi shin querer”.

Debido a la frase que menciona Ximena Sariñana en la canción, muchas personas comenzaron a crear memes e incluso se volvió tendencia en Twitter. En una entrevista con el influencer Roberto Martínez, la cantante recordó cómo surgió el “Cashi shin querer”.

Ximena Sariñana mencionó que su equivocación al momento de grabar la canción en parte fue del productor ya que era estadunidense y por ende no sabía muy bien la pronunciación de ciertas palabras.

“Sí, era gringo y nunca me dijo: 'Oye, pronuncia esto mejor'. Es lo increíble que tiene también sacar una canción o producto al mundo, deja de ser tuyo y la gente se adueña de él. Se volvió un hashtag y era como una parte de decir las cosas, fue muy interesante”, mencionó.

Por otra parte, Ximena Sariñana recordó cómo comenzó su amistad con Miguel Bosé, contrario a lo que muchos piensan, ésta empezó mucho antes de que ambos colaboraran en “Aire soy”.

“Con Miguel ya es una relación de muchísimos años, todo empezó cuando él, en mi primer álbum, me entregó mi primer disco de oro, hicieron una conferencia de prensa y él presentó el álbum porque le gustaba mucho mi música. Desde ahí me adoptó, me llevó a España a abrirle unos conciertos y a cantar con él”, recordó la también actriz.