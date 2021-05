Ximena Sariñana prepara su primer concierto híbrido

Ciudad de México.- La cantante Ximena Sariñana se prepara para su primer concierto híbrido tras la pandemia, lo hará este próximo domingo 16 de mayo.

“Es una sensación muy bonita, porque claro hemos extrañado muchísimo este regreso, estamos muy emocionados de obviamente tocar nuestras canciones, juntarnos con nuestra gente y tener nuestro propio escenario y como nos gusta”, explicó la cantante.

En entrevista vía telefónica, la intérprete adelantó que será un concierto distinto, porque será tanto presencial, pero también vía streaming.

“Es importante también que luzca, porque hay una parte presencial, es un escenario muy grande, y tenemos que mostrar toda la carne al asador”, puntualizó.

Concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La presentación se realizará en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, con un costo que inicia para digital en 225 pesos y de 3 mil 600 en adelante por auto.

A partir de este concierto, Sariñana tendrá una serie de presentaciones, y aunque ve todavía lenta la apertura en México, su mercado fuerte es aquí y no en Estados Unidos como otros artistas.

“Lo ideal podría ser o tendría que ser México, porque es nuestro mercado más fuerte, donde están la mayoría de mis fans, pero realmente todo mundo está abierto a cualquier oportunidad, todo va cambiando con la pandemia”, sostuvo.

Ximena afina detalle de nueva producción

A la par de este trabajo, Sariñana se encuentra en la recta final de su quinta producción, de la cual ya adelantó algunos sencillos, entre ellos “Nostalgia” y “4Ever”.

“Me da mucha emoción obviamente compartir los nuevos lanzamientos, porque desde que los saqué no he tenido oportunidad de cantarlos en vivo, entonces no tengo conciencia de cómo han impactado a mi público”, finalizó.

Los boletos se pueden adquirir por Ticketmaster Mexico.