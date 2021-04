Ximena Navarrete sufrió un intento de homicidio en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay veces que el éxito despierta la envidia de personas malintencionadas que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias.

Este fue el caso de Ximena Navarrete, quien aparentemente habría sufrido un intento de homicidio en uno de los eventos de la organización de Mexicana Universal y Miss Uiverso.

El periodista Gabriel Cuevas contó en el programa “Formula Espectacular” que el terrible suceso ocurrió en Tampico, Tamaulipas.

Quisieron matar a Ximena Navarrete. El fin de semana me fui a Colima y en este evento estuvieron varias personas de Nuestra Belleza y Mexicana Universal y reinas de belleza y empezaron a hablar de cosas que habían sucedido pero que nadie se había enterado y me platicaron que a Ximena Navarrete le pasó una experiencia que me quedé con el ojo cuadrado”, expresó Cuevas.