Ximena Navarrete se une a polémica de Sofía Aragón vs Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, se unió a la polémica que han provocado las declaraciones de Sofía Aragón, actual ganadora del certamen de belleza Mexicana Universal, en contra de Lupita Jones.

Luego de que Jones respondiera a Aragón hablando del empoderamiento de las mujeres a través de sus concursos de belleza, Navarrete no pudo hacer caso omiso a este mensaje y a través de su cuenta de Instagram manifestó su postura en contra.

““Empoderar a las mujeres” no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: “empoderar mujeres” porque las mujeres nacimos fuertes, Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente a este mundo”, subrayó.

Para finalizar, Ximena también se pronunció en contra de las mujeres que hablan mal de otras, haciendo alusión las fuertes declaraciones que hizo Lupita con respecto a que ella conocía la historia de todas las ex reinas de belleza y podía contar la de “la drogadicta” o “la alcohólica”, e incluso reírse cuando un hombre de su equipo hace referencia a “la golfa”.

“Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, NO TE DEFINE COMO SER HUMANO”, remató Navarrete.