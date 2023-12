Ximena Navarrete: Quería ganar Miss Universo, no dirigirlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Lupita Jones confirmara su renuncia como directora de Miss Universo México y Cynthia de la Vega asumiera el cargo, Ximena Navarrete compartió su perspectiva en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. La ex Miss Universo explicó por qué nunca consideró asumir el rol de directora en México, a pesar de su historial en la franquicia.

Desde que yo gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto. Me han preguntado que si quisiera tomarlo, que si hubiera querido se la directora nacional. La verdad es que no. Mi único objetivo siempre fue ganar Miss Univers.