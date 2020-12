Xavier López Chabelo sigue trabajando, quizá pase Navidad sin su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la ausencia de Xavier López Chabelo de los escenarios y reflectores, su hijo Xavier López Miranda, ofreció una entrevista para el matutino "Venga la alegría", donde platica cual es la situación actual del histrión.

En días pasados se había mencionado que "Chabelo" pasaba por una depresión después del fallecimiento de su amigo, Manuel "El Loco" Valdés, al respecto su hijo platicó: "Él esta muy bien, Sí ha perdido a grandes cuates. Ahorita esta muy preocupado por Don Armando, pero nosotros lo estamos cuidando mucho y apoyando".

Sobre los cuidados de salud que ha llevado el actor y conductor del desaparecido programa "En Familia con Chabelo", su hijo explicó durante la entrevista que están teniendo todos los cuidados necesario, para mantenerlos a salvo; "En el caso de nuestra familia nos lo hemos tomado muy en serio desde un principio. Mis papás están aislados de la familia".

Xavier López "Chabelo" se mantiene activo y trabajando desde casa en esta época.

Sobre si pasarán la navidad en familia, junto a su padre, López Miranda narró que su familia está tomando todas las medidas de prevención, la salud de su padre es lo primero y no lo pondrán en riesgo. "No hemos tomado la decisión todavía, si nos hacemos pruebas, tenemos que estar 100 por ciento seguros de no ponerlos en riesgo, hay que hacer conciencia y no arriesgar a los nuestros", aseveró.

Al salir del aire el programa que por décadas mantuvo a Don Xavier López en contacto con su público, fue un cambio muy drástico que si le afectó emocionalmente, pero sí quieres seguir trabajando. "La verdad es que su vida ha cambiado mucho, sí tiene ganas de hacer cosas. Tenemos proyectos desde el año pasado, que este año íbamos a iniciar, pero ahorita esta muy tranquilo, mi papá trabajó mucho toda su vida", aseguró su hijo.

Don Xavier López "Chabelo" da voz al narrador de la obra musical "La Villa de Santa Claus" que se transmitirá por única ocasión por streaming.

"La Villa de Santa Claus" con voz de "Chabelo"

El musical decembrinas que ha sido un clásico para chicos y grandes en la Ciudad de México, y por primera vez abre sus horizontes en esta época llevando la magia de la navidad a todos los hogares mexicanos en una versión especial de streaming.

La obra musical que se caracteriza por resolver las dudas a los niños sobre el mágico mundo de Santa Claus, narra con la voz de Don Xavier López "Chabelo" las dificultades a las que se enfrentan los elfos en su taller para lograr que todos los juguetes estén listos para la noche buena.

"Mas de 20 actores en escena, la sorpresa es que cuando lo grabamos hace más de 10 años, mi papá me hizo el favor de grabar el audio como el narrador, con la clásica voz de Chabelo", platico López Miranda, sobre la participación de su padre en el musical navideño.