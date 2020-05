Woody Allen revela que sí es feliz en su polémico matrimonio

En su momento levantó muchísima polémica y, hoy, todavía parece extraño a muchos. Hablamos del matrimonio de Woody Allen y Soon-Yi Previn.

Por si la diferencia de edad de 35 años entre ellos no era suficiente, lo que hizo que esa unión estuviera en boca de todos durante años fue el hecho de que Previn es la hija adoptiva de Mia Farrow, anterior pareja del cineasta, por lo que el neoyorquino fue su padrastro adoptivo antes que su compañero sentimental.

Ahora, pasados más de 22 años desde su enlace en Venecia en 1997, tras el que adoptaron a dos hijas, el director de cine de 84 años, acusado desde hace muchos años por su hija Dylan Farrow de abusos sexuales cuando era una niña, ha querido sincerarse en una entrevista sobre cómo fueron los inicios de su relación con Soon-Yi, de 49 años, y cómo le ha cambiado su convivencia con ella.

“Admito que al principio no tenía sentido nuestra relación”, ha asegurado el cineasta en una entrevista en The Mail on Sunday relacionada con su libro de memorias publicado recientemente: “Superficialmente, parecíamos una pareja irracional. Yo era mucho mayor y ella era una niña adoptada”.

Al mundo le pareció que era una situación de abusos, que estaba aprovechándome como un depredador por ser un hombre mayor y que ella me iba a exprimir todo lo que tuviera. Pero ese nunca fue el caso”, ha asegurado Allen, que admite que ha cambiado radicalmente desde que contrajo matrimonio con Soon-Yi.

“En el pasado, siempre había salido con actrices, pero por cualquier razón inexplicable, con Soon-Yi funcionó. Me he calmado desde que me casé. Me he deshecho de muchos de mis rasgos más neuróticos, aunque sigo sin atravesar túneles y no me gustan los espacios pequeños o los ascensores”, ha asegurado el cineasta, que insiste en que, a pesar de sus diferencias más superficiales, su mujer y él forman una gran pareja.

“A ella no le gustan el jazz o los deportes, y a mí no me gustan algunos de los programas de televisión que ve. Pero estamos de acuerdo en lo importante - criar hijos, dónde vivir, cómo actuar entre nosotros”, ha puesto como ejemplo Woody Allen, que asegura que Soon-Yi y él se “divierten mucho”. Sobre todo ahora que sus dos hijas adoptivas -Bechet, de 21 años, y Manzie, de 20- “están en la universidad” y han cambiado sus hábitos en casa.

Sobre las acusaciones de Dylan y Mia Farrow de que el director abusó sexualmente de la joven hace más de dos décadas, un tema que ha ganado todavía más fuerza desde que la presunta víctima publicó un artículo sobre los abusos en 2014 The New York Times, Allen asegura que es “consciente de que soy objeto de chismes y escándalos”, pero no permite que eso le “moleste” porque insiste en que todo fue “una acusación falsa que derivó en un gran drama sensacionalista”.