Woodstock: El festival que se realizó en medio de una pandemia que terminó con millones de vidas

ESTADOS UNIDOS.- Ahora que nos encontramos en tiempos de pandemia hemos visto cómo se han cancelado eventos anuales, estrenos de películas y festivales. Ante esto, se ha hablado mucho sobre el festival de ‘Woodstock’ de 1969, el cual se hizo en medio de una pandemia que terminó por matar a dos millones de personas.

El evento se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de agosto en una granja del estado de Nueva York en medio de una epidemia mortal de gripe en los Estados Unidos que tuvo su origen en Hong Kong en diciembre de 1968 y alcanzó su pico de contagios y muertes un año después.

Para tener una mínima idea de lo que provocó el virus, se habla de un registro de 100 mil personas muertas en Estados Unidos, en su mayoría mayores de 65 años, y 2 millones de víctimas en todo el mundo. Actualmente, el Covid-19 ha provocado casi 370.000 muertos en el mundo.

El virus no era tratado por la prensa con grandes coberturas sino en artículos de pocas líneas. Los grandes temas que el periodismo trataba en aquellos momentos en Estados Unidos eran la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la Luna, la revolución sexual y las protestas estudiantiles del momento. El virus parecía no existir.

Aquella pandemia fue más mortal que el Covid-19. Pero con un detalle no menor: nada en el mundo estaba cerrado. Locura total. Ni escuelas, ni cines, ni bares ni restaurantes, según explica el economista y periodista Jeffrey A. Tucker en un artículo en el American Institute for Economic Research.

Así que no hubo nada que pudiera detener a los 500 mil asistentes del festival que acudieron para celebrar la libertad y el amor. Eso sin contar otras 250.000 personas que se quedaron fuera del predio porque ya no había más capacidad.

Fueron 4 días de música en los que nadie se preocupó por la pandemia. El Festival se hizo y en aquella oportunidad, los mercados bursátiles no colapsaron debido a la pandemia, no hubo medidas de distanciamiento social, no colapsó el sistema sanitario (a pesar de que cientos de miles de personas fueron hospitalizadas), no se prohibieron los actos multitudinarios y no se cerraron las guarderías a pesar de que hubo más muertes infantiles con este virus que la del Covid-19 actual.