Wisin se cae del escenario

Wisin y Yandel se presentaron en el coliseo de San Antonio Spurs como parte de su gira ‘‘Como antes’’ en la que Wisin sufrió una aparatosa caída.

El famoso se encontraba interpretando uno de sus temas cuando se voltea para comenzar a caminar pero se encuentra con la sorpresa de que ahí acababa el templete.

Su compañero, Yandel, fue el primero que bajó a socorrerlo para después dejar pasar a los de seguridad y llevarlo rápidamente a un hospital.

El cantante había dejado muy preocupados a sus seguidores, por lo que decidió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram.

‘‘A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes’’, escribió el artista.