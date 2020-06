Winona Ryder da más razones para amar a Keanu Reeves; afirma que la defendió en el set de Drácula

ESTADOS UNIDOS.- Como si hicieran falta más razones para admirar a Keanu Reeves, Winona Ryder recientemente otorgó una entrevista a ‘The Sunday Times’ en la que habla de una nueva anécdota al lado del querido actor.

Al parecer Reeves defendió a la actriz del director Francis Ford Coppola mientras grababan una escena en el set de ‘’Drácula’’, película de 1992 inspirada en la novela de Bram Stoker que se llevó 4 nominaciones a los premios Oscar.

Para darnos una peque idea de quién era Coppola, antes de ‘’Dracula’’ había realizado ‘’Apocalypse Now’’ y ‘’The Godfather’’, producciones en las que se hizo la fama de volver un poco tenso el ambiente de filmación, algo de lo que Winona sería testigo.

En una escena en especial, el director incluso comenzó a insultar a la actriz y le pidió a Keanu que hiciera lo mismo, pero el actor se negó a seguir las órdenes del director.

Ryder contó que durante la escena en la que el Drácula se transforma en ratas frente a Mina, ella tenía que ponerse a llorar, pero estaba teniendo muchos problemas para lograrlo. Como solución, Coppola le ordenó a Reeves que insultara a la famosa para hacerla llorar. Pero, siendo todo un caballero, Reeves se negó al considerar que era una técnica abusiva.

“Para ponerlo en contexto, se supone que debía estar llorando. Literalmente, Richard E. Grant. Anthony Hopkings, Keanu... Francis estaba tratando de reunirlos a todos para que me gritaran cosas que me hicieran llorar. Pero Keanu no lo hizo, Anthony tampoco, no funcionó. Realmente hizo lo contrario”, confesó Ryder.

Winona añadió que fue así que su amistad con Reeves se hizo más fuerte, lo que la llevó a trabajar con él en más proyectos. En cuanto a Coppola afirmó que se encuentra bien por ahora.