Willie Colón: recuperación y detalles de su accidente automovilístico

Ciudad de México.- A poco más de dos meses del aparatoso accidente automovilístico que vivió Willie Colón, el cantante rompió el silencio para brindar detalles sobre su actual estado de salud.

Después de que el pasado 20 de abril, el salsero y su esposa estuvieran al borde de la muerte tras el incidente que se suscitó en Carolina del Norte, el intérprete de “Demasiado Corazón” reapareció en enlace directo para el programa “hoy Día” y contó:

De repente rociamos contra el lado derecho del puente y la señora que iba detrás de nosotros nos contó que, cuando nos rociamos así, el carro que íbamos remolcando brincó. Cuando brincó y cayó, arrastró la parte trasera del [auto] y nos puso en una dirección hasta la división del cemento entre los cuatro carriles

Tras caer al vacío, el artista y su esposa golpearon su cabeza contra el parabrisas, sufriendo conmoción cerebral, cortes en la cabeza y fracturas en su vértebra cervical.

Si no fuera por ella estaría muerto

“Yo estaba sangrando, el cráneo lo tenía abierto y sangrando profusamente. Ella vino y empezó a tratarme, me puso un paño y aguantó la sangre. Empezó a hacerme preguntas. Si no fuera por ella, yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, subrayó.

Previo a estas declaraciones, el músico platicó cómo ha sido el proceso de recuperación de ambos. “Mi esposa está casi totalmente recuperada. Todavía tiene algunas marcas y eso, pero ya puede caminar y hacer todo lo que ella tiene que hacer sin problemas”.

No obstante, dijo que él aún necesita asistencia para caminar. “Ya me puedo levantar solo y puedo caminar, no solo, todavía necesito ayuda”, detalló.