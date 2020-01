William Levy no ama a su esposa pero está con ella por sus hijos

El actor William Levy y tiene una relación intermitente desde el 2002 con Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos y jura que está completamente enamorado de ella, aunque le ha sido infiel en varias ocasiones.

Este año parecía que William ya había sentado cabeza y había decidido permanecer con su esposa, una amiga de ambos le contó a TvNotas que él ya no quiere saber nada de ella, pero que siguen compartiendo el mismo techo por el bien de sus hijos.

Lamentablemente ya no son pareja. Desde hace cinco meses él le dijo que ya no la amaba y que ya no quería estar a su lado; sin embargo, por el bien de sus hijos, siguen viviendo juntos en su casa de Miami, pero cada quien duerme por su lado en camas separadas, como extraños”, confesó la fuente.