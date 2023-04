William Levy le pide a sus seguidores que no le regalen comida

Ciudad de México.- William Levy contó que no le gusta recibir ciertos regalos, al acudir al programa ‘El Hormiguero’ donde habló sobre su nuevo proyecto de la serie Montecristo.

En dicho programa el artista pidió que no le regalaran comida, después de recibir 150 tarros de nieve por parte de sus seguidores.

Es una cosa que le digo a las fans, si quieren regalarme algo, que no me regalen comida, por favor. Es que, yo no sé quién manda esas comidas y hay que cuidarse mucho”

Confesó el intérprete de 42 años.

¿Por qué rechaza regalos?

Ante el asombro que provocó su declaración, William explicó el motivo que lo obliga a rechazar regalos de esta naturaleza, destacando sobre todo que lo hace por seguridad.

“Una cosa es que yo me protejo mucho de no probar comidas porque en la comida puede meter cualquier cosa alguien que quiere hacer un daño y no sabes quién es y yo sí, lo que comida y esas cosas, yo si no meto la mano ahí. Manden otra cosa que no sea comida”, solicitó Levy.

De esta forma, los incondicionales del actor ya están advertidos sobre los regalos con los que buscan consentir a su ídolo, pues él rechazará cualquier tipo de obsequio que esté relacionado con comida o bebidas.