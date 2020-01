William Levy aclara rumores sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez

La relación que existe entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue siendo una incógnita, sobre todo desde hace algún tiempo en que la pareja no aparece junta.

A pesar de lo hermético que es el actor para hablar de su vida privada, durante la reciente entrevista que realizó Raúl de Molina en su restaurante, Levy confesó:

“Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”.

Sin ser claro sobre si continúa o no como pareja de la madre de sus hijos, agregó: “Entonces estemos bien o estemos… Yo nunca diría que vamos a estar mal porque el día de mañana si estamos o no estamos juntos nunca vamos a estar mal, somos una gran familia y eso es lo importante”.

Por otro lado, el cubano aprovechó para aclarar la controversia que surgió hace algún tiempo con respecto a que ya no quería hacer telenovelas en México, por lo que explicó: “No sé quién fue el que creó todo esto, me da pena porque es un país al que yo adoro con mi vida, yo me siento parte mexicano, soy quien soy gracias a México”.