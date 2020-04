Will Smith reúne al elenco de ''El Príncipe de Bel-Air''

LOS ÁNGELES, California.- Esta cuarentena ha servido como pretexto perfecto para reconectar personas, en línea claro, y Will Smith quiso unirse a ello mediante la reunión del elenco de ‘‘El Príncipe de Bel-Air ".

Tal como lo leíste, durante su programa de Snapchat, "Will From Home", el actor tuvo la grandiosa idea de reunir a sus ex compañeros con un final de 2 partes. Eso, por supuesto, incluye a Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell y DJ Jazzy Jeff.

Es la primera vez que el elenco se reúne en pantalla desde que la comedia de situación de la NBC increíblemente popular terminó su carrera de 6 temporadas en mayo de 1996. La serie Snapchat Original siguió a Will practicando el distanciamiento social en casa con su familia. El programa resultó ser muy popular con 15 millones de espectadores en los primeros 3 episodios.

Los invitados de Will han incluido a Kevin James, Guy Fieri, Johnny Knoxville, Tyra Banks e incluso al Dr. Anthony Fauci.

El final de 2 partes, transmitido el miércoles por la mañana con la parte 2 programada para el jueves a las 6 AM ET en la página Discover de Snapchat, incluirá un homenaje especial al tío Phil, el fallecido James Avery.