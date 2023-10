Will Smith reacciona a las declaraciones controversiales de Jada Pinkett Smith

HERMOSILLO, Sonora.- Esta semana, las declaraciones de Jada Pinkett Smith se volvieron virales en las redes sociales. Estas declaraciones provienen de una entrevista que la actriz concedió al New York Times como parte de la promoción de su nueva autobiografía titulada 'Worthy'.

La opinión de Will Smith llegó al New York Times a través de un correo electrónico en el que expresó que las memorias de Jada lo hicieron darse cuenta de que ella es más "resiliente, inteligente y compasiva de lo que él creía". Smith comentó:

Las revelaciones de Pinkett provocaron controversia en las redes y generaron una conversación sobre la privacidad que a veces deberíamos respetar en las relaciones de las celebridades. Los comentarios de Will Smith reflejan el aprecio que aún siente por Jada y coinciden con las declaraciones que se han vuelto virales.

En primer lugar, estoy realmente sorprendida, porque ten en cuenta que no estoy allí. No nos llamamos esposo y esposa desde hace mucho tiempo... Estoy pensando, '¿Qué está pasando en este momento? Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca'. Estoy realmente preocupada por Will porque no sé qué está sucediendo.

Me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría salir contigo'. Y yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?' Él respondió: 'Bueno, ¿no te estás divorciando de Will?' Y yo le dije: 'No, Chris, esos son solo rumores'. Se sintió consternado. Y se disculpó profusamente, y ahí quedó la cosa.