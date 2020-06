Will Smith protagonizará "Emancipation" bajo la dirección de Antoine Fuqua

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia aún no termina pero eso no es pretexto para que Will Smith no acepte un papel dentro de una nueva producción, y es que el famoso protagonizará el thriller "Emancipation", que será dirigido por Antoine Fuqua, según información de Variety.

William N. Collage escribió el guión basado en la historia real de Peter, un esclavo fugitivo obligado a burlar a los cazadores de sangre fría y al castigador pantano de Louisiana en un tortuoso viaje al Ejército de la Unión y su única oportunidad de libertad. Se espera que la producción comience a principios de 2021.

Smith, James Lassiter y Jon Mone producirán "Emancipación" a través de Westbrook Studios, junto con Joey McFarland de McFarland Entertainment y Todd Black de Escape Artists. Fuqua será productor ejecutivo bajo su estandarte de Fuqua Films, junto a Cliff Roberts.

CAA Media Finance, que organizó el financiamiento de la película, representa los derechos de los Estados Unidos; Film Nation Entertainment representa ventas internacionales. La película también se presentará a los compradores en el próximo mercado virtual de Cannes.

Tanto Smith como Fuqua estaban en medio de producciones que se detuvieron debido a la pandemia de COVID-19. Smith tuvo que dejar de filmar en la película biográfica de Warner Bros. "King Richard", en la que Smith interpreta al padre y entrenador de los íconos del tenis Venus y Serena Williams. Mientras tanto, Fuqua estaba en postproducción en el thriller de acción de Paramount "Infinite".