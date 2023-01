White Lotus: Jennifer Coolidge se robó el show en los Globos de Oro

LOS ÁNGELES.-Jennifer Coolidge, Tanya en White Lotus, ganó el Globo de Oro por Mejor Actriz de reparto en una miniserie o telefilme.

Cuando ella subió a recoger su premio en un elegante vestido negro con lentejuelas, su personalidad causó sensación.

Esta es la primera vez que Coolidge gana un Globo de Oro, algo que ella describió como “esperanza” y que se la ha dado el creador de la serie Mike White.

Me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final, porque me mataste (murió su personaje), pero no importa. Incluso si este es el final, cambiaste mi vida de un millón de maneras”, dijo, haciendo referencia al destino de su personaje en la aclamada serie de antología.

“Mis vecinos me están hablando y cosas así. Lo digo en serio. Nunca me invitaron a una fiesta en mi colina, y ahora todos me invitan. Yo todo, ya sabes, es por ti, Mike White”.

Coolidge luego continuó alabando a White, mientras lloraba en la audiencia.

Esto es algo que todos ustedes, si no conocen a Mike White, esto es lo que deben saber: está preocupado por el mundo, está preocupado por la gente, está preocupado por sus amigos que no están bien, siempre te preocupas por las personas, te preocupan los animales, y realmente es una de las mejores personas que he conocido”, indicó.

Hacia el final de su tributo, agregó: "Solo quiero decir, Mike White... ¡Te amo hasta la muerte!".