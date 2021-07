Werevertumorro: "La Ley Olimpia salió a causa de internet"

CIUDAD DE MÉXICO.- A propósito del lanzamiento de "Muy fuera de lugar", un podcast con el que Gabriel Montiel "Werevertumorro" pretende desmitificar al fútbol y hablar de lo que los canales de deportes no se atreven, también se dio tiempo para opinar sobre los polémicos casos de Rix y YosStop.

El youtuber también dijo que existe una especie de crisis de contenido en redes porque las nuevas generaciones se han convertido en "replicadores", cuando él ha apostado por crear contenido original.

Aunque primero Montiel asegura que "hay mucha gente que todavía me sigue llamando youtuber y ya casi no subo videos; el que se considera de una sola red social está condenado a la muerte cibernética".

En el 2010, Werevertumorro experimentó en el mundo del podcast con "Las aventuras de Marti Rica y el Doc", una producción de comedia inspirada en la película "Back to the future" (1985), en las que sus dos personajes principales viajaban al pasado.

Gabriel ha perdurado en el mundo del internet por 14 años; fue uno de los precursores del boom de Youtube y se ha mantenido vigente en todas las redes sociales.

"Es gratificante, emotivo y me da mucha nostalgia el saber cómo empecé, lo que tenía y lo difícil que era tener una computadora para editar, no grababa con celular, tenía una cámara de casete y tenías que ingestar el contenido con cables, todo un rollo, se ha aprendido de los errores y de los aciertos", asegura.

Sobre los penosos casos de youtubers ocurridos durante este año, donde Rix ha sido vinculado a proceso por abuso sexual y YosStop, acusada de pornografía infantil, Werevertumorro considera que ambos se convertirán en un ejemplo para los demás sobre las consecuencias que se pueden tener del uso de las redes sociales y el internet.

"El internet ha cambiado, hasta la Ley Olimpia salió a causa del internet. Es bien complicado el emitir, decir o hacer cosas pensando que el día de mañana no habrá consecuencias", dice.

"El día de hoy le está tocando a gente del internet ser la persona por la que todos vamos aprender que el día de mañana no nos equivoquemos de la misma manera", asegura.

El influencer de 31 años explota su pasión por el fútbol en esta nueva propuesta de podcast, al exponer los casos mas controvertidos de la industria y para poder dar paso a todo aquello que no se habla del medio y que los aficionados siempre se han preguntado.

"Yo no soy la persona que más sabe de fútbol en cuanto a estrategia y de habilidades, sino estaría en otro lado, pero sí se de todo lo que influye dentro de la cancha pero que pasa fuera y eso no se toma tanto en cuenta porque es difícil hablar de eso y porque puede lastimar o no ser sensible, pero al final repercute", cuenta Montiel.