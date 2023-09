Wendy Guevara presume amistad cercana con la Rosalía

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna Wendy Guevara ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas después de su triunfo en ‘La Casa de los Famosos México’.

Por ello, muchas celebridades se han declarado fan de la influencer y hasta han quedado como grandes amigos, como es el caso de la cantante Rosalia.

De acuerdo con la mismisima Wendy, la cantante española se ha convertido en su amiga, pues además de felicitarla por haber ganado el reality, también se andan mensajeando a través de redes sociales.

Pues según presume la líder de las perdidas, la intérprete de “Beso” le ha declarado que es su fan número 1 y que nunca se pierde sus divertidos videos.

En uno de sus lives, Guevara reveló que en varias ocasiones la Rosalía le llegó a mandar audios, contándole lo mucho que la divierten sus videos y que hasta habría votado por ella, luego de que sus fanáticos le pidieran que la apoye durante su estancia en LCDLFMX.

"Pues la Rosalía muy linda (...) le he mandado mensajes a varias artistas que me estuvieron apoyando, (...) me mandó audios, donde me dice cosas bien bonitas, me dijo 'Wendy tú no sabes yo como me divierto con tus videos, te amo de verdad’”, recordó Wen.

Para terminar, reveló que la española siempre está pendiente de sus publicaciones y siempre deja su 'like'.