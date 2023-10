Wendy Guevara ofrece histórica entrevista a Rolling Stone: "Me siento un poco apachurrada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde mucho antes de su victoria en la más reciente edición de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara se ganó el corazón de todos los espectadores mexicanos gracias al gran carisma, humor y simpatía que derrochaba cada noche en el reality show.

De este modo, no pasó mucho tiempo para que la influencer fuera contactada por grandes marcas y medios de comunicación nacionales para impulsar su historia como una de las personalidades trans más proliferantes en todo el país.

No obstante, el caso más sorprendente fue la revista estadounidense de cultura popular Rolling Stone, la cual contactó a Wendy para discutir sobre su histórica victoria y sus planes a futuro.

Respecto a sus próximos proyectos, Wendy no quiso revelar mucho, pues actualmente se encuentra embarcada en su show "Perdida Pero Famosa" por todo México; sin embargo, afirmó que está pensando en hacer música, telenovelas e incluso incursionar en el mercado estadounidense.

Por otro lado, rechazó por completo la idea se ser percibida como "una representación de la comunidad trans", por lo abrumador que suena el concepto. En cambio, se describe a sí misma como "un reflejo de lo que las mujeres trans enfrentan" cada día en la sociedad actual.

El periodista Tomás Mier también discutió un tema bastante importante con Wendy, su nueva y apabullante fama, a lo que Wendy bromeó con que el aeropuerto de Ciudad de México era su nuevo hogar, por la cantidad de viajes que ha tomando en tan poco tiempo.

Debo admitir que me siento un poco apachurrada porque quiero irme a mi casa, pero el tren de la fama no pasa todo el tiempo. Si no te subes a él ahora, puede que nunca se detenga de nuevo", confesó.