Wendy Guevara no planea trabajar con Juan Osorio por ahora

Ciudad de México.- Wendy Guevara sigue sorprendida por el impacto que generó en la gente después de su participación dentro de La Casa de los Famosos México, cuestión que la ha llevado a recibir varias ofertas laborales.

En su encuentro con los medios, la influencer reveló que aunque la invitó a trabajar con él Juan Osorio cuando estaba dentro de la casa, por ahora no tiene intenciones de trabajar como actriz.

Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas”