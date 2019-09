Weezer lanza nuevo tema y anuncia gira con Green Day y Fall Out boy

ESTADOS UNIDOS.- Weezer ha lanzado un nuevo sencillo titulado "The End of the Game", y los fanáticos se encuentran entusiasmados con dicha noticia.

El tema pertenece al nuevo disco de la banda: ‘Van Weezer’, y llegará el 15 de mayo de 2020.

En una entrevista con Darren Franich para Entertainment Weekly a principios de este año, el líder Rivers Cuomo dijo que el álbum "vuelve a las grandes guitarras" y es "Blue Album-ish, pero un poco más riffy".

Cuomo continuó: "La inspiración vino de nuestros shows en vivo, donde, en el medio de "Beverly Hills", a diferencia del álbum, todo se detiene y simplemente salgo con este loco de guitarra. Notamos que, recientemente, la multitud se vuelve loca cuando hago eso. Así que parece que tal vez la audiencia esté lista para triturar nuevamente”, señaló.

Este año, Weezer ha lanzado dos LPs homónimos: la colección de portadas de enero, conocida como el álbum Teal, y el álbum negro de marzo.

Cabe señalar que a partir de junio de 2020, la banda formará parte del "Hella Mega Tour" con Green Day y Fall Out Boy.