Warner Bros. en serios planes de retomar la saga de 'Harry Potter'

Al parecer Warner Bros. no quiere dejar en el pasado la saga de Harry Potter y eso lo ha dejado muy en claro luego de continuar hablando del mundo mágico con la realización de ‘Fantastic beasts’. Ahora, varios años después, el estudio podría estar trabajando en algo nuevo.

Según información de We Got This Covered, una vez que las películas de ‘Fantastic Beasts’ estén completas, el próximo proyecto cinematográfico de Harry Potter será una secuela de las primeras ocho películas que retoman la historia 20 años después, y se dice que gran parte del elenco original regresará. Como era de esperar, habrá algunas similitudes con la obra teatral The Cursed Child, pero no será una adaptación directa.

Las fuentes señalan que ciertos detalles de la historia serán trasladados, pero también habrá varios elementos nuevos en la trama. Aparentemente, el objetivo principal de la película girará en torno a la hija de Voldemort que intenta resucitar a su malvado padre.

De ser cierto, esta podría ser una excelente noticia para los fanáticos de ‘Harry Potter’, pues después de ocho años, podrían tener una pequeña ilusión del regreso de sus personajes favoritos.