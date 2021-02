Wanda Vision: ¿Dónde rayos está Dottie, ella es la gran villana?

CIUDAD DE MÉXICO.- A estas alturas del juego ya está muy claro que muchos de los personajes de WandaVision no son lo que parecen y que podrían existir algunos héroes y villanos ocultos en el mundo de Westview, pero ¿quién es quién?

Agnes es uno de los personajes que ha protagonizado muchas teorías (algunos dicen que es Agatha Harkness, otros que podría ser una versión femenina de Nightmare), pero hay otro personaje importante que simplemente desapareció y definitivamente no es por un descuido de Marvel.

Dottie, líder del vecindario en el que vive Wanda y organizadora del show de talentos “para los niños”, no ha sido vista desde el segundo capítulo, donde comenzó a cuestionar a Wanda y después parecía haber respondido a Woo cuando logró comunicarse con el interior de The Hex (Dottie además reacciona aplastando un vaso en su mano y mostrando la herida roja en el mundo blanco y negro).

Sabemos que Kevin Feige aprobó personalmente el casting de Emma Caulfield como Dottie y que nada en el mundo de WandaVision está ahí por casualidad, así que su desaparición repentina podría ser una señal de que tienen algo grande preparado para ella.

Además, la misma actriz compartió un mensaje en Twitter que muchos ya tomaron como una señal de que la vamos a ver de nuevo y que su papel en todo esto es mucho más grande de lo que aparenta.

¿Dónde diablos está Dottie en WandaVision?

Por ahora no lo sabemos, Dottie definitivamente tiene que estar dentro de The Hex (si es humana o si es un villano disfrazado que se está alimentando de los poderes de Wanda), y el tema de su identidad es uno de los grandes misterios que los fanáticos han intentado resolver desde el principio de la serie.

El mensaje de Caulfield llegó pocos días antes del estreno del séptimo episodio de WandaVision, lo que parece ser un indicador de que la vamos a ver de nuevo en la serie, aunque no sabemos de qué forma.

¿Es Dottie la gran villana? Muchos han sospechado de que ella podría ser la verdadera villana del show, oculta dentro de The Hex para que toda la culpa recaiga en Wanda, pero también podría ser una pista falsa para un villano más grande y poderoso.

Hay que recordar que S.W.O.R.D. no identificó a Dottie mientras estaban investigando a las personas que han podido ver dentro de Westview y esto confirma que es un personaje más complejo y potencialmente importante.

¿Puede Dottie ser Mephisto?

La misma Agnes le dijo a Wanda que Dottie es la “clave para todo en esta ciudad", además ella parece tener una gran influencia sobre el resto de los habitantes de Westview y no tiene un comportamiento “normal” dentro de la historia, así que su historia no es tan simple.

Realmente no sabemos si Mephisto es el villano principal, pero está claro que Wanda no es la única moviendo los hilos de Westview (lo vemos en la nueva imagen de Pietro, que ella no logra explicar, y en todas las veces en las que ha dicho que no sabe o no recuerda cómo llegó o creó The Hex).

Muchos fanáticos notaron un Easter Egg de Mephisto en el trailer de la serie de Loki y el más reciente comercial del yogurt Yo-Magic parece ser otra referencia al personaje, además de que en los cómics Billy y Tommy son creados con un fragmento del alma de Mephisto, y Dottie definitivamente podría ser parte de esa historia.

Sea cual sea la verdad, pronto vamos a descubrir quién está detrás de todo esto, si Vision está realmente muerto (sí, vimos su cadáver, pero recuerden que en el mundo de los cómics nadie muere realmente) o si Billy y Tommy realmente pueden salir de ahí.