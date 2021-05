“Wanda Bee hizo llorar a muchas conductoras”: Reynaldo Rossano “El Papirrín”

CIUDAD DE MÉXICO.- Reynaldo Rossano “El Papirrín” es uno de los comediantes más queridos de la televisión y recordado siempre por sus emblemáticos personajes, especialmente los que por mucho tiempo realizó en el matutino “Hoy” de Televisa.

El actor, de 46 años de edad, destacó que durante su estadía en uno de los programas de mayor audiencia de Televisa, forjó una bonita amistad con todos sus compañeros, especialmente con Andrea Legarreta, a quien siempre recuerda con mucho cariño.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue durante una entrevista que el actor le otorgó al periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube, donde reveló que uno de sus personajes más odiados fue el de “Wanda Bee”, la joven “fresa”, caprichosa y grosera, que se siente superior a los demás y le saca canas verdes a sus compañeros.



¿Cómo nace “Wanda Bee”?

“El Papirrín” confesó que cuando Carmen Armendáriz estaba a cargo de la producción de “Hoy”, se necesitaba renovar la barra de comedia del matutino, por lo que unieron ideas y nació la tan odiada por muchos, “Wanda Bee”.

(Wanda) Antes era como de pelo oscuro, tenía dos coletas, tenía frenos y la nariz respingada… y la fuimos moldeando. Al paso del tiempo, le cambió el look Edgar y Chuy, la pusieron güera, con extensiones, y la personalidad fue desarrollándose con el tiempo y Carmen me decía: ‘A ver, hazlo más incisivo, más fuerte, agresiva…’”, detalló.

Fue así como “Wanda Bee” empezó a realizar comentarios más agresivos hacia las mismas conductoras del programa, en el que, sin querer, tocó fibras sensibles de algunas, como en el caso de Vielka Valenzuela, quien en ese momento era una de las presentadoras del programa.

“Me acuerdo que Vielka se iba a casar y ella no había contado nada, pero la relación no estaba como muy bien en esos momentos y yo (Wanda) le decía: ‘Pues tu novio no te quiere, me quiere a mí y tus suegros no te quieren’, y sin querer tocaba yo una fibra que la hirieron en ese momento con la situación que estaba viviendo y fue muy duro para ella”, confesó.

El actor asegura que hasta la fecha, su excompañera le recuerda cada vez que se llegan a ver, el momento tan terrible que le hizo pasar con su personaje de “Wanda Bee”.



Declaración a partir del minuto 29:50