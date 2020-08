Walo Silva en contra de "Guapis" de Netflix

TIJUANA, BC.- Walo Silva, uno de los vocalistas de Banda MS, alza la voz en contra de “Guapis”, la película francesa de Netflix que narra la vida de una menor por pertenecer a un grupo de bailarinas sensuales, la cual se estrenará en septiembre.

“Hoy no me dirijo a ustedes como vocalista de Banda MS,hoy me dirijo a ustedes como Oswaldo Silvas el ciudadano y padre de familia".

“El ataque a la niñez y a la juventud es brutal, la idea es a como de lugar destrozar a la nueva generación... pedofilia, aborto, niños trans, etc, etc.. todas esas cosas es un ataque directo a nuestros niños, es imperdonable que aplicaciones como Netflix se presten a estas brutalidades”, consideró.

El cantante quien ya se había también mostrado en contra de incluir videos con algunos semidesnudos para llamar la atención, sobre todo en gruperos, recalcó que esta historia no es correcta.

“De verdad Netflix? ¡¿Una niña de 11 años?! ¡¿Siendo sensual para una horda de enfermos sexuales?! Es urgente que abramos los ojos y veamos la realidad y la problemática de manera seria, y saber que esto está sucediendo. ¡Tus hijos, mis hijos están en peligro! Levantemos la voz”, subrayó el grupero.