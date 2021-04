¡Vuelven los Picapiedra! Anuncian una secuela de la caricatura original

ESTADOS UNIDOS.- ¡Los Picapiedras están de regreso! Warner Bros. Animation anunció sorpresivamente el lanzamiento de una nueva serie sobre la familia de la Edad de Piedra siento ésta una secuela directa de la caricatura de 1960.

Según dio a conocer Variety, Elizabeth Banks la productora ejecutiva, además de dar voz a “Pebbles”, la hija de “Pedro Picapiedra”, quien ahora será la protagonista de la historia.

La serie animada se titulará "Bedrock" (“Piedradura” en Latinoamérica) y su trama se desarrollará 20 años después de los eventos de la serie original.

En esta ocasión “Pebbles Piedra” ya no es una bebé, sino una joven adulta que busca hacer su propia carrera, ahora que su padre acaba de jubilarse. Asimismo, ella será testigo del fin de la Edad de Piedra y la llegada de la Edad de Bronce, brillante e iluminada, que traerá nuevos cambios para ella y su mejor amigo de la infancia, “Bamm-Bamm”.

El proyecto será escrito y co-producido por Lindsay Kerns, cuyos créditos anteriores incluyen "Jurassic World: Camp Cretaceous", "DC Super Hero Girls" y "Trolls: The Beat Goes On!”.

Banks y Max Handelman serán productores ejecutivos a través de Brownstone Productions, con la coproductora ejecutiva Dannah Shinder de la compañía. Warner Bros. Animation y Fox Entertainment producirán.

“Mucho antes de los Simpson y Springfield, los Griffins y Quahog o incluso cuando los Belchers comenzaron a servir hamburguesas en Ocean Avenue, estaban los Picapiedra y Piedradura”, dijo Michael Thorn, presidente de entretenimiento de Fox Entertainment a Variety.

Su huella en el universo de la animación es innegable y la idea de adaptarla a la audiencia de hoy es un desafío que aquí en Fox estamos ansiosos por enfrentar con Warner Bros., Elizabeth y Lindsay. En realidad, no hay presión alguna ".

"Los Picapiedra" se emitió originalmente durante seis temporadas y 166 episodios en ABC entre 1960 y 1966. Fue la primera serie animada en horario estelar de la televisión y también el primer programa animado en ganar el premio Emmy a la mejor serie de comedia.

Ha habido múltiples intentos de nuevas versiones del programa a lo largo de los años, incluidas series de corta duración como "The New Fred and Barney Show" y "The Pebbles and Bamm-Bamm Show".

También ha habido varios especiales de televisión de "Los Picapiedra", así como dos películas de acción en vivo. Seth MacFarlane también desarrolló un reinicio de la serie para Fox en 2011, pero ese proyecto finalmente no siguió adelante.