Vuelven a retrasar estreno de ''Doctor Strange in the Multiverse of Madness''

ESTADOS UNIDOS.- Debido a las contingencias provocadas por la pandemia de COVID-19, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” cambia su fecha de estreno al 25 de marzo de 2022.

Cabe señalar que el estudio ya había modificado la fecha para el 5 de noviembre de 2021, pero decidió cambiar las fechas nuevamente al marzo siguiente.

Además, Disney adelantó "Thor: Love and Thunder" una semana, del 18 de febrero de 2022 al 11 de febrero de 2022. Eliminó dos películas: una película sin título de acción en vivo ambientada para el 25 de marzo de 2022 y una sin título el 20. La película de Century Fox está programada para el 8 de abril de 2022, según su calendario. Reemplazó a este último con una película de acción real de Disney, y también salió con una película de evento para el 9 de julio de 2021.

Disney, como cualquier otro estudio importante, ha tenido que revisar su calendario de lanzamientos a raíz de los cierres de teatros y los cierres de producción debido a la pandemia de coronavirus. Entre sus principales retrasos: "Mulan", que debía debutar el 27 de marzo y ahora está programado para el 24 de julio; "Black Widow", la precuela de Marvel que se mudó del 1 de mayo al 6 de noviembre, ocupando un lugar desocupado por "The Eternals", que ahora está programada para el 12 de febrero de 2021; y "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", que pasó del 12 de febrero de 2021 al 7 de mayo de 2021.