Vuelve a los cines ‘Los juegos del hambre’ con una precuela

"Los juegos del hambre", una de las sagas más exitosas de los últimos años y que coronó a Jennifer Lawrence como estrella mundial, tendrá una nueva película en forma de precuela, informaron este martes medios estadounidenses.

El estudio Lionsgate, que llevó a la gran pantalla la historia de "The Hunger Games" por medio de cuatro películas, desveló sus planes para adaptar "The Ballad of Songbirds and Snake", el nuevo libro que la escritora Suzanne Collins tiene previsto publicar el 19 de mayo.

Francis Lawrence, que dirigió tres de las cuatro películas de "The Hunger Games", se pondrá también tras las cámaras en este nuevo filme.

La productora Nina Jacobson y el guionista Michael Arndt regresarán asimismo a la saga.

"La espera para el nuevo libro de Suzanne ha merecido la pena", aseguró el presidente de Lionsgate, Joe Drake.

"Ofrece todo lo que los fans podrían esperar de 'The Hunger Games' y, además, abre nuevos caminos y presenta un panorama de personajes completamente nuevo", añadió.

"Lionsgate siempre ha sido el hogar en el cine de 'The Hunger Games' y estoy encantada de volver a trabajar con ellos con este nuevo libro", apuntó, por su parte, Collins.

Por ahora no hay noticias sobre nombres para el reparto de "The Ballad of Songbirds and Snake", que girará en torno a la juventud del villano Coriolanus Snow, que en las cintas anteriores y ya como adulto fue interpretado por Donald Sutherland.

"The Hunger Games" (2012), la única de todas las películas que dirigió Gary Ross, inauguró una saga distópica que marcó tendencia en Hollywood (posteriormente llegarían otras propuestas similares como "Divergent" o "Maze Runner") y triunfó con Jennifer Lawrence como protagonista y 694 millones de dólares de recaudación en todo el mundo (sobre un presupuesto de 78 millones).

Francis Lawrence tomó las riendas a partir de entonces y dirigió las tres cintas siguientes: "The Hunger Games: Catching Fire" (2013), "The Hunger Games: Mockingjay - Part 1" (2014) y "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2" (2015).

En total, las cuatro cintas consiguieron casi 3 mil millones de dólares en taquilla.