¡Vuelve Ed Maverick a Twitter! Agradecido por buena vibra en momentos difíciles

HERMOSILLO, Sonora.- Este miércoles por la mañana, Ed Maverick, cansado de las burlas y ofensas en su contra, suspendió su cuenta de Twitter por varias horas del día.

Sin embargo, por la tarde la reactivó para publicar una carta en la que explica como se ha sentido con tal situación.

Primeramente agradeció "de todo corazón" a quienes le mandaron mensajes de aliento y buena vibra que le han "hecho bien".

Después dice "ser una persona que no solo no puede evitar el lado negativo de las cosas" sino que también es lo primero que ve; además afirma que es "demasiado sensible", cuestión que le ha traído problemas a lo largo de la vida pero también lo motivó a hacer su música.

Ed Maverick tocando ayer entre lágrimas o sea es válido mandar casm a la gente, lo que no está chido es que reciba amenazas de muerte diariamente, ya parenle al mame pic.twitter.com/jPNKuVstFI — a l o n s o (@nose_qponerrrr) November 27, 2019

No quiso ahondar más y resumió en que al principio siguió las bromas al no saber "cómo reaccionar para que se detuvieran" pues si se quejaba más le "tiraban" y si decía que no le afectaba también.

Finalizó que aunque no sabe si "estuvo bien" se siente "raro y confundido", por ello dejará el Internet, pues no es para él, asegurando que le "quita mucho tiempo y ánimos para prestarle atención a cosas buenas". Por ello se aleja de las redes y lo hará cada que sea necesario para enfocarse en hacer su música.