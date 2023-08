Vocalista de Café Tacvba tiene un lugar dentro de la lista de los mejores rockeros de la historia

TIJUANA.- Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacvba, está posicionado dentro de la lista de Billboard de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

Rubén es descrito como una gran presencia escénica y una asombrosa habilidad para reinventarse y para conectar a la multitud con el escenario.

Fue el mismo cantante quien compartió en Instagram hace unos días el fragmento de la lista en la que él aparece.

Está ubicado en la posición No. 49, entre el cantante de Foo Fighters, Dave Grohl y el cantante de Rage Against the Machine, Zach de la Rocha.

La lista cuenta con personas que han formado parte de la historia del rock durante siete décadas y en ella se encuentran nombres como Mick Jagger, Freddie Mercury, Kurt Cobain y Axl Rose.

También se ubican otros grandes cantantes como Liam Gallager, Paul McCartney, Gustavo Cerati, Joe Strummer, Gwen Stefani, Ozzy Osburne, Anthony Kiedis, Thom Yorke y Eddie Vedder.