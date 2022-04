¿Volverán 'Los hechiceros de Waverly Place'?

Tijuana, Baja California.- Han pasado 10 años desde que dejamos de saber sobre la familia de magos más famosa en 'Disney Channel'. Este programa dirigido para jóvenes y niños, narraba las desventuras mágicas vividas por Alex Russo junto a su familia y su mejor amiga Harper Finkle.

Durante dos años de transmisión, 'Los hechiceros de Waverly Place' se posiciono como uno de los favoritos del canal. Además, daría a conocer mundialmente a la artista Selena Gómez quien protagonizaba la serie. Al darse a conocer, emprendería nuevos proyectos; incursionando en la música y produciendo sus propias películas.

Actualmente la actriz, podría estar nominada para recibir un premio 'Emmy' por su interpretación en 'Only Murders In The Building'. Asimismo, la cantante se encuentra explorando sus raíces latinas y colaborando con artistas en español.

Harper y Alex Juntas

Sin embargo, sus fanáticos se vieron sorprendidos el día de ayer, pues tal parece, se reunió con su ex colega Jennifer Stone, personaje de Harper. Ambas grabaron divertidos videos juntas, coreando canciones de la serie.

¿Será acaso una señal sobre un reencuentro con el elenco?

Actualmente, la cantante ha mandado a través de esta red, mensajes sobre la importancia de la salud mental y sobre dejar a un lado los estereotipos.