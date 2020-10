Vocalista de Los Ángeles Azules sale de la agrupación para ser solista

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ocho años de ser el vocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández tomó la decisión de dejar a la famosa agrupación para formar su carrera como solista.

Esta decisión no se presentó en las últimas semanas. Según el propio cantante todo estaba planeado pero la pandemia aceleró las cosas.

"Qué te puedo decir de la salida de esta agrupación tan importante y que tantos momentos buenos me dejó. Lamentablemente esta pandemia nos trajo mucha desgracia a todo el mundo", contó el cantautor en entrevista para El Universal.

"Este plan ya lo tenía yo un poquito un poquito atrás, mi intención no era precisamente en este momento, pero debido a que justamente no había trabajo a que la situación está parada, dije, bueno, es buen momento, no afecto a la agrupación, hay muy buen tiempo para que algún compañero se pueda integrar, pueda formar parte de este excelente cuadro. Todos soñamos con lograr algo, con intentar algo".

Hernández señaló que no ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con los hermanos Mejía Avante debido al confinamiento, pero agradeció las experiencias vividas con los oriundos de Iztapalapa.

"En ocho maravillosos años viví experiencias muy lindas, recorrí lugares, conocí los mejores escenarios en compañía de esta agrupación, la verdad que les agradezco todas las oportunidades a los hermanos Mejía Avante".

"No he tenido la oportunidad de verlos personalmente para agradecerles como debe de ser debido a la situación de la pandemia".

El vocalista descartó haber salido en conflicto con la agrupación creadora de éxitos como "Entrega de Amor" y "El Listón de Tu Pelo".

"De la mejor manera, me retiro esperando y pidiéndole a Dios por su trabajo, por su salud, por mis compañeros que sigan teniendo el éxito que han tenido y más".

La mesa está puesta y con el proyecto Héctor Hernández y Yawarana Orquesta, el cantante lanzará su primer sencillo el 6 de noviembre.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Los Ángeles Azules ha emitido alguna declaración sobre la salida de Héctor Hernández.

Durante sus 40 años de carrera, Los Ángeles Azules han sido semillero de talentos en la cumbia mexicana. Raymundo Espinoza y Carlos Becíes son algunos de los cantantes más famosos que han tenido y que hoy triunfan con sus proyectos solistas.