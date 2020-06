Vive Dulce María su primer embarazo entre ascos y antojos

Ciudad de México.- Dulce María, quien el pasado 8 de junio confirmara su primer embarazo, ahora ha compartido con sus seguidores algunos de los síntomas que ha vivido previo a su debut como mamá.

“Al principio todo me daba asco, todo, hasta el sol… Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes… Ahorita estoy mejor de eso, pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas”, contó la artista de 34 años.

De la misma manera, la actriz y cantante relató algunos de los antojos que ha tenido en esta etapa de su vida, y aunque trata de cuidar su peso, hay algunos alimentos a los que no puede resistirse.

“Tengo varios, sobre todo me dan en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir… con lo que sí caigo es con las papas de limón y chile y los chocolates”.

Conjuntamente, la ex RBD confesó que con el embarazo se le quitó el gusto por una bebida que antes era su favorita. “Extrañamente uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café (que saben que lo amo) y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya”.

Por último, la intérprete mexicana admitió que en esta época se siente más cansada que nunca. “Tengo mucho sueño o cansancio, pero con la pandemia no crean que estoy tan tranquila para dormirme” detalló.

Mientras Dulce María no ha confirmado el sexo de su bebé, a pesar de que algunos de sus fanáticos le aseguran que será una niña, por ahora la artista sigue lidiando con varios síntomas propios de su estado.