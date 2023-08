Viudo de Talina Fernández revela que la presentadora lo heredó en vida

Ciudad de México.- José Manuel Fernández reveló que su fallecida pareja, Talina Fernández, dejó entre sus beienes una propiedad que no puede ser repartida entre sus herederos.

Para una entrevista con Ventaneando, José Manuel señaló que el inmueble no puede ser repartido entre los familiares de la presentadora.

“Muchas hectáreas ahí tienen, bueno, están destrabando, porque es una copropiedad, Talina lo compró hace años con otra señora. Esa señora se murió también y quedó la hija, y la hija no quiere vender. Entonces están ahí, Pato me decía que esta semana tenía una comida con ella para ponerse de acuerdo, porque el notario, el perito”, contó José Manuel Fernández.

Tenía ilusión

La última pareja de Talina manifestó que la conductora de televisión ya deseaba deshacerse de ese bien inmueble. “Ella tenía mucha ilusión de vender eso y ya retirarse, viajar, porque eso le encantaba”.

Asimismo, José Manuel explicó que él no tenía motivo alguno para figurar en el testamento de Talina, además de revelar que “La dama del buen decir” lo heredó en vida.

“Tengo un cuadro de un tal Campos, yo una vez, no sé, le dije algo del cuadro, se lo mencioné y me dice ‘toma, te lo regalo’, además no tengo porqué, ¿yo qué?, el testamento es de los hijos y punto. Aquí tengo un cinturón que también me regaló ella. Un día me dice ‘¡qué feo cinturón traes!, a ver ven, aquí tengo’, y órale, tenía como 20 cinturones’. ¿Sabes que sí tengo?, y eso me lo dieron los hijos, el último premio que le dieron en el Casino militar”, detalló.