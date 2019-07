Viudo de Edith González desea tener la custodia de Constanza Creel

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasas semanas del fallecimiento de Edith González, una persona cercana a la familia de la artista reveló a una publicación que a pesar de que la última voluntad de la actriz es que su hija permaneciera con su hermano y su mamá, ahora su viudo, Lorenzo Lazo, desea obtener la tutela de la joven Constanza Creel González.

“Edith y Víctor Manuel eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a Edith los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo, a quien ya le había tocado criar una hija solo; pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña”, contó la fuente a la publicación.

De la misma forma, la persona aseguró al medio que Santiago Creel, padre de la adolescente, dejó claro que no desea tener la tutela de Constanza.

“Aunque la niña tiene sus apellidos, él dejó en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él. Es verdad que han pasado tiempo juntos; sin embargo, la niña quiere estar con Lorenzo, para ella no tiene otro papá, con él ha vivido nueve años, lo conoció cuando apenas tenía seis, ¡imagínate si no lo quiere!”, explicó.

Asimismo, la persona contó que no solo Lorenzo desea vivir con la niña, sino que ella también quiere lo mismo, y es por eso que Lazo ya platicó del tema con la familia de Edith, además buscará la custodia de forma legal.

“Aunque ella le ha dicho que quiere vivir con él y con su hermana Lorenza, él sólo ha tocado este tema con doña Ofelia y Víctor Manuel porque dice que por ahora es lo correcto. Pero los dos tienen el corazón partido porque no quieren estar separados, entre ellos hay un vínculo muy hermoso, lo cual se vio tras la muerte de Edith. En el velorio y el entierro, la niña todo el tiempo buscaba su mano, porque para ella es su papá, su familia; ella es testigo de cómo amó a Edith, lo feliz que la hizo”, detalló.

Finalmente, la fuente refirió que sería la hija de Lorenzo quien ayude a cuidar de Constanza y que no cree que el hermano y la madre de la actriz se opongan a la voluntad de la joven, quien por ahora no la está pasando nada bien tras el deceso de Edith.