Viudo de Edith González confirma que continúa su demanda en contra de la joven que lo acuso de discriminación

CIUDAD DE MÉXICO.-Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, sigue su proceso en contra de una joven de 25 años de origen rumano que lo acusó de discriminación por una discapacidad motriz que padece.



Evitando dar detalles del proceso legal que entabló en contra de la joven, Lazo aseguró en entrevista para el programa Venga la Alegría que sus abogados son los que siguen pendientes de los detalles de esta demanda.



Posteriormente, Lorenzo agradeció los comentarios a favor que ha recibido a raíz de la acusación que lanzó la joven en su contra.

“Todas las personas somos dignas de respeto porque tenemos nuestros derechos… a mí el título que más me importa es el de ciudadano, que es el que nos da la Constitución y que nos hace iguales a todos, y yo agradezco a la gente que tiene opiniones positivas, todo mundo tiene derecho a tener una opinión, viva la libertad de expresión”.

Por último, el viudo de la actriz mexicana manifestó su apoyo a todas las mujeres y en pleno marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, explicó que para él, todos los días se debe celebrarlas.“Para mi todos los días del año son días de la mujer, son días de respeto, son días de la dignidad sobre todo, y para mí el hecho de que el día lunes vaya a ser, y estoy totalmente a favor del Dia sin Mujeres, como quiera que se diga, yo creo que es muy importante que la mujer a partir de hoy y en su momento diga que en este país no las violaron, no las asesinaron, no las robaron, no les faltaron al respeto, no las manosearon en el transporte público, no las hicieron de menos en el seno familiar, laboral, empresarial, en la vida pública, o hasta las cosificaron sexualmente en algunos estereotipos que lamentablemente prevalecen, estoy a favor de que esto sea un cambio radical de nuestra sociedad”, concluyó.