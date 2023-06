Viuda de exmánager de LuisMi responde a Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Después de que Aracely Arámbula negara la postura de Lucía Miranda, viuda del exmánager de Luis Miguel, sobre que LuisMi sí ve a sus hijos, es que ahora Miranda decidió lanzarle un mensaje a la ex del cantante.

Dije que tenía entendido que veía a sus hijos, pero que no podía aseverar ni decirlo, yo jamás me metí en ningún tema íntimo de Luis Miguel de pareja, no quiero herir susceptibilidades, ella sabrá su verdad”