Viuda de exmánager de LuisMi advierte a Paloma Cuevas sobre relación con el cantante

Ciudad de México.- Lucia Miranda, viuda de Hugo López, exmánager de Luis Miguel habló de la vida sentimental del cantante después de que finalizara su romance con Mercedes Villador para iniciar una relación con Paloma Cuevas, exesposa de Enrique Ponce.

Aunque hace algunas semanas se supiera que LuisMi compró un anillo para comprometerse con Cuevas, de acuerdo con Lucía fue Mercedes quien volvió loco al cantante en la pandemia, cosa que no ha pasado con Cuevas.

“La conozco, es una diseñadora muy importante, pero no veo a Luis Miguel así en pareja, ella tiene dos nenas. Sé que ella es su comadre, y que sí sé que ella lo buscó mucho en un momento que él estaba solo, se unió esa pareja”, explicó Lucia en entrevista para el programa Ventaneando.

¿No son compatibles?

Acto seguido, la viuda de López relató: “Me encantaba la otra pareja que tuvo, una linda chica, una mujer que lo acompañó, sé que cuando estaba en Acapulco, en pandemia, que estuve muchas veces, él estaba muy contento con ella, estaban en la casa de Miguel Alemán, después estuvieron en el hotel. Él estaba muy bien, hasta cocinaba […] ella es nutricionista, ella lo ayudó mucho en ese tema (de su peso) y comía sano, o sea, estaba muy bien”.

Asimismo, Miranda manifestó que existe un punto en que Luis y Paloma no son nada compatibles. “Esta otra chica, que ya es una mujer más grande, es mayor, no sé si… bueno, al principio todo es lindo, un caramelo, pero es una mujer que está dentro de la sociedad, sale mucho, y con Luis Miguel ya viste que a él no le gusta salir, no sé si esa pareja a lo largo del tiempo va a funcionar”.

De la misma manera, Lucía envió una fuerte advertencia a Cuevas. “A Luis Miguel no hay que soltarlo, porque se va a una gira y todas las mujeres quieren con él, así que hay que sufrir mucho para ser la novia”, declaró.