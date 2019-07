Viuda de Hallyday recurre que testamento sea juzgado en Francia

París ).- La viuda del cantante francés Johnny Hallyday ha recurrido ante los tribunales que el contencioso por el testamento del intérprete sea juzgado por la Justicia francesa, informó este lunes su gabinete de abogados.



El idolatrado roquero, un fenómeno de masas en Francia, firmó en 2014 sus últimas voluntades en Estados Unidos, donde residía con su mujer y sus dos hijas adoptadas, y no incluyó a sus dos hijos mayores y biológicos, David Hallyday y Laura Smet, porque estos ya habían recibido donaciones en vida.



Los dos recurrieron esa decisión al considerar que ese testamento escrito según el derecho californiano no se ajustaba a la legislación francesa, que obliga a reservar un porcentaje para los hijos, y el Tribunal de Nanterre, en las afueras de París, declaró el pasado 28 de mayo que la Justicia gala era competente para juzgar el contencioso.



Tras el recurso de Laeticia Hallyday, la audiencia de la apelación tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, señalaron hoy los medios franceses.



El cantante murió en diciembre de 2017 por un cáncer de pulmón y su viuda ha defendido desde el principio que su marido era un residente estadounidense.



El Tribunal de Nanterre, en las afueras de París, estimó, no obstante, que tenía su residencia habitual en Francia, por lo que dio su visto bueno para juzgar el caso en el país conforme a la normativa francesa.



De momento, el patrimonio en Francia de ese roquero que durante 50 años emocionó a varias generaciones con títulos como "Que je t'aime" o "Laura" está congelado a la espera de la resolución de este conflicto.



En diciembre de 2018, los dos hijos mayores del cantante ya se habían apuntado un primer tanto en su pugna judicial al lograr que se congelaran parcialmente el 37,5 % de los derechos de autor de Hallyday que controlan las editoras musicales Universal Sony y Warner, y que percibía Laeticia.