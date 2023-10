Viuda de Andrés García revela que una de las casas del actor quedó devastada

Margarita Portillo, viuda del actor Andrés García, reveló en entrevista para el programa Ventaneando que una de las propiedades que pertenecían al primer actor quedó completamente destruida.

La última esposa del artista declaró que a pesar de sentirse afortunada porque su vivienda no sufrió deterioros mayores, lo que ahora le preocupa es lo que provocó el huracán Otis en el inmueble de García.

Mi casa estructural está perfecta, tengo daños materiales, pero la verdad me siento muy afortunada, mi casa es una casa antigua, pero muy bien construida, ha aguantado terremoto y ahora el huracán (…) La casa de la playa está devastada, la casa del mar (de Andrés)”, contó.

Al ser cuestionada sobre las personas que vivían en la morada de Andrés, Margarita manifestó que afortunadamente no sufrieron pérdidas humanas, pero en cuanto a lo material, es todo lo contrario.

“Nada más el cuidador, los perros están bien, pero ¿qué te digo?, la cama de mi marido estaba a no sé cuántos metros fuera, todo voló, una devastación fatal, los tanques, los tinacos de agua, todos los vidrios, hasta las puertas de los baños, todo voló, es una devastación que no sé ni por dónde empezar”, explicó.

Sobre dónde se encontraba cuando el huracán llegó al Puerto de Acapulco, Portillo detalló:

“Yo estaba sola en mi casa, ahí vive también mi trabajador, él estaba en su habitación, yo en la mía, y fue terrible, yo pensaba inclusive que no era cierto de la manera tan rápida que iban avisando ‘vamos categoría 3, vamos categoría 4, y luego ya es categoría 5’, pero ya tarde me llegó ese aviso”.

Finalmente, la viuda de Andrés García confesó que a pesar de que en su zona no ha llegado la ayuda del gobierno, ha podido sobrevivir con el alimento que compró antes del desastre natural.

“Yo soy sobreviviente del huracán Paulina, me quedé con lo traía puesto, perdí todo y de milagro mi hijo y yo sobrevivimos, porque estuvimos en la zona de mayor devastación, eso me hizo una mujer previsora, entonces gracias a Dios hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento, ni a mí, ni a mis trabajadores”, dijo al respecto.