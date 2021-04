Viste mexicana a nominada al Oscar

Es diseñadora mexicana e hizo alianza con la nominada al Oscar de Mejor Sonido, Michelle Couttolenc, ella es Claver Munguía, quien recibió la llamada de la primer mujer postulada en esta categoría por su trabajo en el filme "Sound of Metal".

Ubicada en su estudio de costura en la avenida Masaryk de la Ciudad de México, Lila Alta Costura, Munguía tuvo menos de un mes para poder aportar su arte con Couttolenc, quien le presentó una serie de opciones con vestidos que fueran acorde a su personalidad, el sentimiento del filme que participó y el tipo de evento que es el Oscar de la Academia.

¿Cómo te compenetras de la personalidad de Michelle para proponerle un vestido?

Munguía: Tras hablar con ella por teléfono lo primero que pensé es que su voz tiene mucha presencia. Y justamente hice la relación de lo que trata la película de "Sound of Metal", que el personaje pierde el oído y ella teniendo una voz tan fuerte y dándole vida a la película a través del sonido, a mí me impactó muchísimo. Escuchando a alguien, sin conocerla, uno puede saber cómo es una persona. Igual no es una aproximación tan profunda; pero te das una idea. Y Michelle es una mujer talentosísima.

¿Cómo es la prenda que deciden para la noche del Oscar?

Munguía: La prenda que se va a poner Michelle fue hecha con una precisión estructural muy importante, pero creo que lo más importante es lo que se le impregna en el sentido de la emoción, la ilusión, el trabajo. No es sólo un vestido, es el corazón de muchas personas.

Se comparten las tres texturas: la parte metálica, lo subliminado de la falda y las aplicaciones de la parte de arriba.

Es una sincronía entre lo que ella escogió y lo que le ayudamos. Yo sólo siento que se sienta divina, porque se ve divina. Creo que también ella se siente, porque una prenda te puede ayudar a sentir cosas. La ayuda a sentirse lo que es: una mujer empoderada, talentosísima.

¿Cómo fue crear este vestido con un conjunto de manos de costureras mexicanas que trabajan a tu lado?

Munguía: Es algo verdaderamente bello. Y las manos que hicieron este vestido, son manos trabajadoras, manos de mujeres extraordinarias, que ante el Covid-19 y ante todo creen en su trabajo. Hemos salido adelante, porque tú sabes que muchas empresas también han quebrado en este año. Más las modas, porque no ha habido fiestas en todo el planeta.

Nosotros al ser una empresa mexicana, con un taller relativamente pequeño, ha salido por el amor de todas las personas que trabajan aquí.