Virlán García quiere ser como Joan Sebastian

El cantante Virlán García comenta que el orgullo que siente por sus raíces mexicanas lo motiva a querer enseñarle al mundo lo bello de la música vernácula y, siguiendo los pasos de Joan Sebastian, espera poder hacerlo en el futuro.

"Siento yo que la música mexicana ha salido adelante, sobre todo en estas dos últimas décadas, desde el año 2000 para acá que ha avanzado mucho, pues se ha internacionalizado más de lo que ya estaba", indica el intérprete sinaloense.

"Sobre todo la música que es de nuestra tierra, de nuestras raíces, la música campirana, ranchera, el mariachi ha evolucionado y ha llegado a muchas partes del mundo que nunca pensamos que llegaría, y creo que esa es la parte que nos toca a los jóvenes, a las nuevas generaciones, llevar nuestra música cada vez más lejos y que la gente escuche que en México hay mucho talento", comenta el artista oriundo de Guasave a EL UNIVERSAL.

El intérprete de 23 años explica que, aunque le gustan todos los géneros musicales, apuesta por el regional mexicano, aunque no descarta poder cantar pop en el futuro, pero lo que sí no ve probable es que incursione en el reggaetón.

"A mí me gusta toda la música, el reggaetón me gusta para divertirme, pero elegí este estilo musical porque es la música que me sale del corazón, que he escuchado desde que tengo uso de razón y tengo que aprovechar mis raíces, de donde vengo, todo lo que hago, escribo y canto me representa es lo que soy", agrega.

Virlán no descarta que en el futuro pueda hacer otro tipo de género, sólo precisa que a lo mejor reggaetón no lo haría, pero que sí haría pop o bien algo diferente.

"Respeto mucho a los cantantes de reggaetón, pero en mi caso me gusta más escucharlo que hacer algo en ese género musical", comenta.

Por el momento García, quien aspira ser como Joan Sebastian, promociona su primer sencillo musical llamado "Corazón frío", el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 25 de febrero.

"Para mí, Joan Sebastian tenía una letra impecable en sus canciones; José Alfredo Jiménez en su tiempo fue lo máximo, pero de los que me alcanzaron a tocar como de la época de mi mamá fue Joan Sebastian, es sin duda alguna el que más admiro, me encanta su último disco, creo que lo he escuchado una infinidad de veces, es muy bonito que aparte de toda su música, dejó más cosas grabadas y eso se me hace muy 'fregón'", expresa.