Viralizan vieja entrevista de Christian Nodal donde afirma que su novia lo celaba con Belinda

MÉXICO.- Christian Nodal y Belinda se han mantenido en tendencia en redes sociales luego de darse a conocer, oficialmente, que la pareja mantiene una relación más allá de la amistad y lo laboral.

Fue la tarde del pasado miércoles, que la cuenta oficial en Instagram de ‘La Voz’, publicó una foto en la que Belinda y Nodal salen muy abrazados mientras que en el texto confirmaban la sospecha que tenían los seguidores de los cantantes.

Los memes y las burlas hacia la diferencia de edad, que existe entre ellos, no se hicieron esperar. Sin embargo, la que más ha llamado la atención, fue una que recuerda una entrevista de Christian Nodal en noviembre del 2019 en la que confiesa que su entonces novia se había molestado porque corrían rumores de que Nodal ‘’hablaba’’ con Belinda.

Los comentarios de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y hay quienes se ponen del lado de la ex novia de Nodal al señalar que ‘’su sexto sentido’’ no se equivocaba.

Cabe señalar que hasta el momento la joven no ha dicho nada al respecto.

El comentario de Christian se encuentra en el minuto 2:18 en el siguiente video: