Violeta Isfel recuerda con cariño a Karla Álvarez

Ciudad de México.- Violeta Isfel recordó algunos de los momentos que compartió con la actriz Karla Álvarez durante las grabaciones de la telenovela ‘Las tontas no van al cielo’ (2008), misma que en breve se reestrenará por el canal Tlnovelas.

Isfel reconoció que además del crecimiento actoral que obtuvo en el proyecto que protagonizaron Jacky Bracamontes, Valentino Lanús y Jaime Camil, también tuvo la fortuna de convivir con Álvarez, cuya inesperada muerte en 2013 conmocionó al medio artístico.

“Casi nadie me pregunta por ella y la verdad es que marcó un antes y un después en mi vida justo en esa telenovela”, dijo Violeta durante un enlace en vivo a través de YouTube.

A pesar de que Isfel es algo reservada con su vida fuera de los escenarios, esta vez no perdió la oportunidad de destacar lo que Karla hizo por ella en ese momento en que se encontraba muy mal emocionalmente.

“Yo estaba pasando por un proceso como muy complicado personal con la persona con la que tenía una relación amorosa en ese momento y entonces ella siempre estuvo ahí como apoyándome y echándome porras. Me decía: ‘Tú puedes, no necesitas a nadie, eres una ching&%*’. No sé, como que ella siempre tenía las palabras adecuadas”, explicó.

Sin entrar en grandes detalles, la artista que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, admitió que fue gracias a Álvarez que tomó “una de las decisiones más importantes” de su vida.

"Gracias a esa decisión también pude salir adelante, entonces donde quiera que estés en el cielito Karlita te mando un beso enorme porque de verdad fue lo máximo”, remató.