Violeta Isfel apoya versión de Cynthia Klitbo sobre Vanessa Guzmán

Luego de que Cynthia Klitbo externara su descontento con Vanessa Guzmán asegurando que “era el ser más despreciable con el que había trabajado” tras su participación en la telenovela “Atrévete a Soñar”, ahora es Violeta Isfel, quien también participó en dicha trama, la que apoya a Klitbo.

Aunque Violeta aclaró que no deseaba tomar partido por ninguna de sus colegas, la también actriz contó:

“lo único que sí veía es que no podíamos tocarla, o sea, sí en las escenas y lo que tú quieras, pero una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa, entonces procuraban que fuéramos ya listos y todo precisamente para que ya no tuviéramos que movernos, y ese día no recuerdo exactamente qué pasó, que creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo, y decía ‘no, ahorita vengo’, era muy raro porque se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono, o la gente, no sé si era su asistente o la gente que la acompañaba, allá le ponen el micrófono y luego ya llegaba al foro”.

Posteriormente, Isfel recalcó en entrevista para el programa Sale el Sol que personalmente nunca tuvo una confrontación o problema con Guzmán.

“Sí para Cynthia fue algo muy difícil, lo lamento un montón, a mí no me tocó, en esa parte yo no tomo ningún partido con respecto a eso…”.

Sin embargo, la artista no dudó en recordar otros incidentes que se daban con Guzmán en el set. “De pronto decías ¿qué estamos esperando? y estábamos esperando a Vanessa porque, pues te digo, tenía que ir hasta su camerino a ponerse el micrófono y esas cosas pues no sé, no sé honestamente, no sé en qué momento de la vida de Vanessa estuviera cuando grabamos ‘Atrévete a Soñar’, entonces si para Cynthi fue la cosa más desagradable que le pudo haber pasado, pues qué duro”.