Violación, alcoholismo, y un intento de suicidio, así fue la vida de José José

HERMOSILLO, Sonora.- José José tuvo una vida difícil, desde su niñez, su juventud y durante toda su carrera. El cantante se vio envuelto en polémicas en las que involucraba su familia, su salud y su carrera.

José Romulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México.

‘‘José es un muchacho infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, ensangrentado su corazón mi amor, era un niño llorando, el papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo dejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben de hacer’’, contó la ex esposa del cantante Anel Noreña para Ventaneando.

La reportera preguntó que si cómo se había llevado a cabo dicho acontecimiento, a lo que Noreña respondió:

‘‘Pues los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que andaban en la calle, que tomaban alcohol de muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol’’.

Anel detalla que la madre de José rellenaba las botellas para su padre, ya que era un hombre que constantemente estaba tomando, por lo que los niños al presenciar eso comenzaron a seguir sus pasos desde pequeños, iniciando así una terrible dependencia al alcohol.

A mediados de 1980, ‘El príncipe de la canción’ habría sido internado en varias ocasiones para la realización de operaciones en sus cuerdas vocales como consecuencia de su adicción al cortisol, alcohol y la falta de descanso al terminar sus conciertos.

En 2001, el cantante padeció de un caso de enfisema debido a su estilo de vida, quien con el tiempo también desarrolló diabetes.

La estrella perdió la voz tras afectarse con la enfermedad de Lyme. La bacteria le ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo.

“Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria”, comentó el cantante en 2015 según información de Ahoramismo.

Este se conoce como uno de los momentos más difíciles del cantante, pues incluso pensó en suicidarse.

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, manifestó para Primer Impacto, ese mismo año.

El 24 de marzo del 2017, José José anunciaba a sus seguidores que padecía de un tumor cancerigeno en el páncreas e inició el debido tratamiento con quimioterapias.

El 28 de septiembre del 2019 se daría la terrible noticia de su fallecimiento debido a complicaciones del cáncer. Descanse en paz José José.