Video de TikTok: Apolonia Lapiedra se come a besos a Celia Lora

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz para adultos, Apolonia Lapiedra se comió a besos a Celia Lora en una piscina.

En un video viral de TikTok se peude ver cómo la española se acerca y le da unos enormes besos a la hija del rockero Alex Lora.

El año pasado en entrevista con Adela Micha, Lora reveló que las caras de Apolonia le provocaron risa mientras grababan en locaciones de la Riviera Maya.

"Te lo tienes que creer, tienes que estar muy concentrado en que te estás mamaseando al que te está viendo; con Apolonia sí me dio risa porque hacía unas caras de que se la están coj**, muy metida en su papel", detalló entre risas.

Recientemente con Yordi Rosado reveló que no es lesbiana y que no le gustan las mujeres, pero que con Apolonia sí se da besos y hace de todo.

"En el canal de PlayBoy hago videos con Apolonia. Ese canal se ve en 58 países y yo pedí que la trajeran para hacer videos con ella. Pero nomás es estar mamaseándonos leve y ya, o sea no pasa nada".

"Nunca he estado contra mujer, solo con Apolonia. No me gustan las mujeres, sí me he besuqueado con muchas, pero nomás de saludo".

